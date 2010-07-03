Проклятие снято. ЦСКА обыграло "Динамо" впервые за четыре с половиной года

Московский ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле обыграл столичное "Динамо". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы наконец добились победы в братском дерби.



На этой неделе московское "Динамо" объявило имя нового наставника команды – им стал бывший рулевой немецкого "Майнца" Сандро Шварц. Тем не менее к игре с ЦСКА динамовцев готовил исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Александр Кульчий, так как Шварцу еще нужно было время на оформление документов и приезд в Москву. Под руководством Кульчего в предыдущем матче "Динамо" обыграло "Краснодар", поэтому бело-голубые вполне обосновано надеялись на успех и в братском дерби. К тому же армейцы не обыгрывали динамовцев с апреля 2016 года. Это добавляло очков в копилку психологического преимущества "Динамо".

Но на этот раз ЦСКА все-таки взял вверх. Уже на третьей минуте армейцы организовали атаку, которая привела к голу. Константин Кучаев отобрал мяч у игрока "Динамо", отпасовал на Федора Чалова, а тот подстроился под удар и отправил мяч в дальний угол. Однако главный судья Владислав Безбородов, просмотрев видеповтор, гол отменил.

Арбитр посчитал, что Кучаев в эпизоде со взятием ворот нарушил правила. Динамовцы спустя несколько минут ответили ударом с острого угла в исполнении Клинтона Н'Жи – Игорь Акинфеев парировал выстрел камерунца. На 14-й минуте грубую ошибку в обороне допустил защитник "Динамо" Иван Ордец. Кучаев мощно пробил по воротам, но на этот раз уже Антон Шунин спас свою команду.



Армейцы продолжили давить и до перерыва создали еще несколько опасных моментов, но счет так и не открыли. Самый серьезный шанс был на 30-й минуте, когда Иван Обляков нанес хороший дальний удар, а Шунин переправил мяч в перекладину. Во втором тайме количество наконец вылилось в качество. На 51-й минуте Кучаев ворвался в штрафную после великолепного паса Чалова и изящно переиграл голкипера "Динамо".

Спустя три минуты последовал и второй мяч. Армейцы заработали опасный стандарт, который подал Обляков. Казалось, что ЦСКА потерял мяч, но тут из-под защитников выскочил Чидера Эджуке, отправив снаряд в сетку. На 57-й минуте "Динамо" неожиданно один гол отыграл. Никола Моро оказался в отличной позиции и послал мяч в левый угол без шансов для Акинфеева.

Но на большее динамовцев не хватило. Бело-голубые продолжали демонстрировать достаточно вялую игру, которая в конце концов привела к третьему пропущенному. На 67-й минуте после долгой атаки Кучаев послал мяч в центр штрафной, где Игорь Дивеев без какого-либо сопротивления буквально занес мяч в ворота. А на 75-й минуте "Динамо" окончательно похоронило свои шансы на камбэк, оставшись в меньшинстве. Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку за грубый подкат под Бактиера Зайнутдинова.



Впрочем, редкие всполохи в игре бело-голубых в концовке могли привести к еще одному забитому мячу. На 86-й минуте Ордец выиграл борьбу в штрафной, отпасовал мяч в центр, а Вячеслав Грулев нанес тяжелый удар с отскоком от газона, который почти наверняка должен был привести к голу. Однако капитан ЦСКА умудрился среагировать и отбить этот мяч.

В итоге ЦСКА прервал проклятие братского дерби (более того, победа над "Динамо" стала для Виктора Ганчаренко первой в качестве главного тренера армейцев) и сохранил место в тройке лидеров – красно-синие по-прежнему отстают от "Зенита" и "Спартака" на два очка. Динамовцы же скатились на восьмое место.

В следующем туре бело-голубым предстоит встретиться с еще одним серьезным соперником – "Сочи". К этой игре команду уже будет готовить Сандро Шварц. Однако насколько удачным может получиться дебют с текущим качеством игры "Динамо" и чудовищными проблемами в защите – вопрос, скорее, риторический.