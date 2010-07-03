Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. "Спартак" одержал волевую победу против "Химок"

Столичный "Спартак" в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги в гостях обыграл подмосковные "Химки". Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Спартак" едва не провалил встречу, но все-таки сумел совершить камбэк.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Не прошло и недели, как Российская Премьер-лига вернулась после матчей сборных. За время этого в клубах отечественного чемпионата успели произойти серьезные кадровые перестановки. Коснулись они и "Спартака" с "Химками". Стан красно-белых пополнил футболист "Челси" Виктор Мозес, который перешел в московскую команду на правах аренды. "Химки" и вовсе стали одними из главных ньюсмейкеров.



Подмосковный клуб в статусе свободного агента подписал Павла Могилевца, в аренду пришли Арсений Логашов и Александр Долгов из "Ростова", а также Илья Камышев из "Чертаново". И это не считая перешедших две недели назад Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.

Стартовые составы обеих команд в очной встрече вышли экспериментальными. "Спартак" остался без центра обороны – травмированного Самуэля Жиго и Георгия Джикии, которого изолировали из-за подозрения на коронавирус. Их заменили Илья Кутепов и Илья Гапонов. Отсутствовали даже в заявке Зелимхан Бакаев, Остон Урунов и Александр Соболев.

При этом с первых минут на поле вышел Александр Кокорин, который пропустил начало сезона из-за травмы, а Виктор Мозес всего спустя пару дней после приезда начал встречу в запасе. "Химки" тоже, недолго думая, пустили в ход новичков – в основе оказались Логашов и Мирзов, а с лавки матч смотрели Могилевец, Долгов (оба в конце игры появились на поле) и Камышев. Глушаков, который провел за подмосковный клуб всего один матч, вышел на встречу со "Спартаком" с капитанской повязкой.

Красно-белые активнее начали поединок в Химках, но отсутствие Джикии и Жиго быстро дало о себе знать. "Спартак" больше контролировал мяч, при этом умудряясь чудовищно проваливаться в обороне и позволяя сопернику раз за разом подходить к штрафной. Команде Доменико Тедеско неизменно везло – больше половины ударов игроков "Химок" летели в "молоко".



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Тем не менее до перерыва подмосковный клуб был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, нежели "Спартак". В середине тайма подопечные Игоря Черевченко устроили красно-белым довольно нервную десятиминутку. Сначала Мирзов из убойной позиции отправил мяч выше ворот. Затем после удара Резиуана и добивания Глушакова спас команду Александр Максименко. А потом ужасную ошибку допустила защита "Спартака", дав пробить Илье Кухарчуку. Но снова голкипер красно-белых оставил ворота неприкосновенными.

А вот второй тайм "Химки" начали с быстрого гола. На 48-й минуте Кухарчук прорвался по правому флангу и прострелил в центр. Мяч спокойно долетел до Мирзова, который без сопротивления смог подстроиться под снаряд и отправил его точно в левый угол, забив таким образом первый гол за "Химки" (что символично, в ворота бывшей команды).

Но "Спартак" довольно быстро отыгрался. На 56-й минуте главный арбитр Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый удар за фол на Эсекьеле Понсе. Пенальти реализовал Александр Кокорин, для которого этот гол тоже стал дебютным, но уже в составе красно-белых. А меньше чем через десять минут "Спартак" вышел вперед. Москвичи заработали угловой, Джордан Ларссон подал от флажка, а навесную передачу замкнул головой Понсе.

"Химки" оказались к такому не готовы и откровенно поплыли. На 77-й минуте команда Игоря Черевченко пропустила третий гол. Роман Зобнин ворвался в штрафную и сделал заброс на Понсе. Аргентинец пробил по воротам, но Илья Лантратов в прыжке потащил удар. Однако на добивании оказался Ларссон, который переправил мяч в сетку. За десять минут до конца встречи мог забивать четвертый вышедший на замену Мозес, но голкипер "Химок" отразил выстрел нигерийца. А оставшееся время красно-черные едва не сделали заявку на обратный камбэк. На 85-й минуте хозяева организовали затяжную атаку, которую точным ударом завершил Брайан Идову. Но на 88-й минуте все тот же Идову не смог реализовать выход один на один, поэтому "Химки" остались в домашней игре без единого набранного очка.

"Спартак" после победы набрал 24 очка и по-прежнему делит с "Зенитом" первое место. Несмотря на кадровые потери, команда Доменико Тедеско не проигрывает уже на протяжении четырех матчей. Красно-белые чуть сдали в качестве игры, но команду в нападении продолжают тащить Ларссон и Понсе, а в обороне невероятно надежен Максименко.

Что касается "Химок", то они так и остаются в зоне вылета, располагаясь на 14-й строчке. Подмосковный клуб пока что набрал всего шесть очков – по три при Дмитрии Гунько и Игоре Черевченко. Однако "Химкам", очевидно, нужно время на то, чтобы перестроить команду и интегрировать в нее новых футболистов (игра Логашова в старте показала, что выпускать в центр обороны только что перешедшего защитника – так себе идея). И вполне возможно, что уже через несколько туров это улучшит не только качество футбола, но и результаты команды в турнирной таблице.