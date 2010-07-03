Осенний сплин. Россия и Венгрия не забили друг другу голов в Лиге наций

Сборная России в матче Лиги наций УЕФА сыграла вничью с командой Венгрии. Поединок завершился без единого забитого мяча. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как российская команда стала заложницей пандемии и бесконечных кадровых потерь.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская сборная не может выиграть в третьем матче подряд. Возможно, это бы стало тревожным звоночком в любой другой ситуации, но не сейчас. Национальная команда осталась без целого ряда ключевых игроков. У Георгия Джикии, Марио Фернандеса и Маринато Гилерме подозрение на коронавирус – последний, впрочем, сдал накануне повторный тест, который показал отрицательный результат. Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Смолов пропускают матчи Лиги наций из-за травмы. До сих пор не до конца восстановился Юрий Газинский. Такие серьезные кадровые потери в конечном счете не могли не сказаться на игре сборной России.

Безусловно, можно было бы обвинить главного тренера Станислава Черчесова в отсутствии ротации. Ведь всегда найдутся молодые игроки, которые готовы сыграть в основной сборной и, вероятно, даже дать фору более опытным футболистам. Но, во-первых, нынешний наставник отечественной команды очень тщательно собирает костяк, наигрывая определенные связки, и резкие перестановки – не в его стиле. Во-вторых, уж слишком много игроков потеряла сборная из-за различных форс-мажоров. И в-третьих, российская молодежка, которая могла дать основе свежей крови, занималась в это время куда более важными делами – пыталась пробиться на Евро, чего в итоге и добилась буквально день назад.

Поэтому и в матче с Турцией, и в матче с Венгрией пришлось делать скидку на сложившиеся обстоятельства. Правда, если в первой встрече сборная России показала хотя бы какой-то класс, то в ответной игре с мадьярами все было совсем неважно. Футболисты неспешно перекатывали мяч, и лишь на десятой минуте отечественная команда организовала опасный момент: Алексей Ионов вырезал в штрафную передачу на Магомеда Оздоева, но тот замешкался с пасом в центр и потерял мяч. Следующая голевая ситуация случилась в конце тайма. Снова Ионов ворвался в штрафную, но выдал неточную передачу на Артема Дзюбу.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй тайм вышел у российской сборной чуть пободрее. Почти сразу после перерыва Дзюба неплохо пробил по воротам Денеша Дибуша, но венгерский голкипер парировал удар. А в следующей атаке чудовищный промах допустил Ионов. Антон Миранчук навесил в штрафную, Дзюба сделал скидку, а Алексей просто не попал по мячу. Но самый убойный момент случился на 57-й минуте. Юрий Жирков навесил с левого фланга, Денеш выбил мяч в поле точно на Алексея Ионова. 20-й номер российской сборной оказался в идеальной позиции, нанес удар, но угодил в перекладину. После этого игра обеих команд сильно подуспокоилась, в результате чего к финальному свистку счет на табло так и остался неизменным.

Несмотря на столь неудачную октябрьскую серию, сборная России осталась на первом месте в своей группе в Лиге наций. Венгрия по-прежнему отстает от нашей команды на одно очко. В ноябре российским футболистам предстоит сыграть оставшиеся матчи с Турцией и Сербией. Окажется ли по силам команде Станислава Черчесова сохранить первое место и пойти на повышение в классе, станет понятно, когда наступит очередной перерыв на матчи сборных. Возможно, к этому времени российская команда подойдет в оптимальном составе и покажет по-настоящему достойную игру. А пока возвращаемся к клубному футболу – с осенним настроением и довольно смешанными чувствами.