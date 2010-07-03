Сборная России уступила шведам в товарищеском матче

Сборная России в товарищеском матче уступила команде Швеции. Поединок, прошедший на "ВЭБ Арене", закончился со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как подопечные Станислава Черчесова в очередной раз не смогли одолеть шведов.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

До матча со Швецией у сборной России был потрясающий отрезок: в 11 встречах отечественные футболисты одержали 10 побед, часть из которых позволила им без лишних нервов выйти на чемпионат Европы. Даже пандемия коронавируса не смогла сбить настрой команды Станислава Черчесова.

В последних матчах нового розыгрыша Лиги наций УЕФА российская сборная хоть и с небольшими оговорками, но все же обыграла Сербию и Венгрию, поднявшись на первое место в группе G. С учетом вынужденного перерыва наша национальная команда не проигрывала на протяжении 11 месяцев. Удачная серия прервалась в товарищеской встрече со шведами, где сине-желтые уже в который раз оказались сильнее.

Российская сборная довольно хорошо начала этот матч. На четвертой минуте Юрий Жирков нанес плотный удар по воротам Робина Ольсена – шведский голкипер спас свою команду. А на 17-й минуте Антон Миранчук с дальней дистанции пробил в перекладину. Отличную игру отечественной сборной в стартовом отрезке перечеркнула ошибка на 21-й минуте встречи.

Шведы заработали и реализовали опасный стандарт: Себастьян Ларссон навесил в штрафную, а Александер Исак головой переправил мяч в сетку. Гола вполне могло и не быть, сыграй уверенно Сослан Джанаев. Однако вратарь российской сборной сигнализировал о том, что будет играть на выходе (это было отчетливо слышно в трансляции благодаря не такому большому количеству болельщиков на трибунах), и при этом не стал выпрыгивать и выбивать мяч кулаками, позволив шведскому нападающему сделать свою работу.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Наша команда вполне могла сравнять счет еще до перерыва. Несколько хороших попыток было у Вячеслава Караваева, который пытался поразить ворота Ольсена с дальней дистанции. А под конец первого тайма перспективный навес с фланга все от того же Караваева не сумели замкнуть помешавшие друг другу Марио Фернандес и Артем Дзюба. После перерыва сборная России продолжила давить и создавать моменты у ворот Швеции. Но в конечном счете опять пропустила нелепый гол. На 72-й минуте Маттиас Юханссон пытался нанести дальний удар, мяч почти наверняка прошел бы мимо ворот, но встретился с ногой Федора Кудряшова.

Из-за рикошета от ноги защитника российской команды снаряд поменял траекторию и полетел в правый от вратаря угол, Сослан Джанаев не успел среагировать и отбить этот мяч.



Уже в добавленное время сборная России все-таки отыграла один гол. Команда Станислава Черчесова заработала угловой, Денис Черышев навесил в штрафную, а Александр Соболев выпрыгнул и отправил мяч в угол, забив первый гол за сборную в дебютном матче. Но на большее у отечественных футболистов не хватило ни сил, ни времени.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В итоге сборная России не смогла в третьей встрече подряд одержать победу в противостоянии с командой Швеции. Конечно, не нужно посыпать голову пеплом, ведь, в отличие от предыдущих игр, нынешний поединок носил товарищеский характер и ничего не решал (два матча до этого были в Лиге наций УЕФА, и тогда поражение и ничья со Швецией не позволили России пойти на повышение в группе). Но сделать выводы из этого поединка определенно стоит.

Например, чем заслужил место в старте со шведами Сослан Джанаев, не игравший за сборную с 2016 года и не то чтобы сильно блиставший в последних встречах за "Сочи"? Почему нельзя было доверить место в воротах Александру Максименко, Матвею Сафонову или даже возрастному, но хорошо себя проявившему Михаилу Кержакову? Или чем объясняется вызов сыгравшего откровенно плохо в матче со Швецией Ильи Кутепова, который в этом сезоне провел за "Спартак" только две игры? Впрочем, все эти вопросы оставим тренерскому штабу сборной. Уже в воскресенье России предстоит встретиться в Лиге наций с командой Турции. И там любая ошибка будет иметь куда большее значение.

