"Пассажиры" против "клуба без истории". Как "Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом"

Московский "Локомотив" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом". Поединок закончился со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники дали бой зазнавшимся "быкам" и подарили шанс на успех в ЛЧ.

Многие противостояния в футболе имеют достаточно долгую историю. Внутри страны это чаще всего дерби сильнейших команд из одного города или соседних регионов, как "Ливерпуль" и "Эвертон" или "Шальке" и "Боруссия Дортмунд". В еврокубках такие игры обычно связаны с частыми встречами или выдающимися матчами в прошлом, как "Арсенал" и "Бавария" или "Динамо Киев" и "Барселона". Однако "Локомотив" и "Зальцбург" умудрились придумать принципиальное противостояние на пустом месте. Все началось с того, что на своем официальном сайте австрийская команда представила соперников по группе в ЛЧ, в числе которых был и "Локомотив".

Досье на московский клуб вышло с провокационным заголовком "Пассажир, а не кондуктор", при этом в материале автор написал следующее: "В Лиге чемпионов "Локо" известен как пассажир. В последние два сезона команда финишировала последней в группе с тремя скудными очками. Надежда в атаке в лице Федора Смолова и 4-2-3-1 Марко Николича пока выглядит как сплошное недоразумение. Забив всего 11 мячей в 10 играх, они идут на пятом месте в Российской Премьер-лиге". Как вишенка на торте всего этого уничижительного безумия, текст венчала фотография Бенедикта Хеведеса, который не играет в "Локомотиве" с июня и спустя месяц вообще завершил карьеру.

Железнодорожники ответили не меньшей милостью. Если на сайте "быков" был небольшой профайл на несколько абзацев, то пресс-служба московского клуба выкатила целую статью с заголовком "This is a new club with no history". Что нужно знать про «Зальцбург", намеренно оставив первую часть на английском. А в самом материале назвала фарм-клубом немецкого "Лейпцига", объяснила отсутствие фанатов у клуба наплевательским отношением к истории команды нынешнего владельца, а также рассказала про скандально полученный в этом году чемпионский титул. После такого оставалось только проверить, кто же сильнее не только на словах, но и на деле.

"Локомотив" достаточно бодро начал матч, сразу продемонстрировав, что на роль пассажира в этом розыгрыше Лиги чемпионов не согласен. Несколько неплохих моментов было у Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, но оба не использовали свои шансы. Зато в конечном итоге поучаствовали в первом голе. На 19-й минуте "Локомотив" заработал угловой. Миранчук навесил в штрафную, Жемалетдинов переправил мяч дальше, а комбинацию замкнул Антонио Эдер. "Зальцбург" тут же побежал отыгрываться. Сначала Патсон Дака едва не реализовал выход один на один, а затем издалека опасно пробил Мохамед Камара. Тем не менее до перерыва австрийцы смогли сравнять счет. На последней минуте первого тайма после углового Доминик Собослаи великолепно выстрелил под перекладину.

В начале второго тайма "Зальцбург" вышел вперед. На 50-й минуте Златко Юнузович с дальней дистанции пробил и после рикошета мяч залетел в ворота. В этот момент стало казаться, что "Локомотив" немного поплыл. Тут же последовал удар в штангу от Секу Койта. А потом ошиблись в защите железнодорожники, и Дака вышел (к счастью, неудачно) на рандеву с Маринато Гилерме. Но москвичи выстояли и в конце концов забили еще один гол. На 75-й минуте Дмитрий Живоглядов сделал заброс в штрафную, где только что вышедший на замену Виталий Лисакович головой отправил снаряд в сетку. Хозяева вполне могли вытащить матч, забив уже в компенсированное время. Но "Локомотив" сумел отбить ничью и увезти из Зальцбурга одно очко.

Конечно, делать вывод по одной игре не стоит. И сложно сейчас спрогнозировать, как повернется нынешняя кампания в Лиге чемпионов. Но хотелось бы верить, что железнодорожники действительно приехали покорять еврокубки не в качестве случайно попавшего туриста. Если предыдущий главный тренер "Локо" Юрий Семин был нацелен прежде всего на красивую игру, то нынешний наставник красно-зеленых Марко Николич – человек прагматичный. И для него ключевой показатель – это в первую очередь результат. Пусть и добиваться его придется в группе смерти с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом". Во всяком случае, пока что выходит неплохо.