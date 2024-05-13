Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

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Первый тур состоявшихся в воскресенье 12 мая выборов президента Литвы не выявил победителя, который набрал бы более 50% голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в выборах участвовали восемь кандидатов. Первое место на выборах занял действующий президент Гитанасу Науседа, набравший 46,08% голосов, второе место досталось премьер-министру страны Ингриде Шимоните, которая набрала 16,48%.

Второй тур выборов пройдет через две недели, победитель на выборах займет кресло президента Литвы на пять лет.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что уходит в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы правительства. Он останется на посту до тех пор, пока его преемник не сможет вступить в должность.

До этого венгерский парламент избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока на пост президента республики. Решение было принято в первый день весенней сессии.