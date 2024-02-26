Парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны

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Венгерский парламент избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока на пост президента республики. Решение было принято в первый день весенней сессии, трансляция велась на сайте парламента.

Отмечается, что кандидатуру нового президента поддержали 134 депутата, против выступили пятеро. Шуйок вступит в должность 5 марта.

Согласно законодательству Венгрии, для выборов президента нужна поддержка кандидата не менее 2/3 депутатов. На правящие партии приходится 133 депутата из 199, президент страны избирается парламентом сроком на пять лет.

Ранее в парламенте 196 кандидатов единогласно приняли отставку бывшего президента Венгрии Каталин Новак, которая в феврале этого года заявила о своем желании покинуть пост главы государства. Она объяснила свое решение тем, что весной прошлого года помиловала человека, замешанного в педофилии.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала