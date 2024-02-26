Парламент Венгрии принял отставку президента страны Новак

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Венгерский парламент на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак. Трансляция велась на сайте парламента.

Отмечается, что за одобрение отставки проголосовали все присутствующие – 196 депутатов.

О своем уходе с поста президента Новак заявила в феврале этого года. По ее словам, в апреле 2023-го она ошиблась, помиловав человека, замешанного в педофилии.

Уточняется, что Новак удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Из-за этого оппозиционные партии страны призвали Новак покинуть пост президента республики.

Более того, экс-глава Минюста Венгрии Юдит Варга следом за Новак сообщила об уходе из политики и отказе от своего мандата депутата парламента. В своей речи она отметила, что была ответственна за подготовку решения Новак о помиловании экс-замдиректора детдома.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала