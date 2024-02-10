Фото: ТАСС/dpa/Hannes P Albert

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии. Об этом она заявила в эфире телеканала M1.

"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", – сказала Новак в обращении к венгерскому народу.

Причиной отставки стал скандал, разгоревшийся накануне в Венгрии. Выяснилось, что перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года, Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. В связи с этим оппозиционные партии страны призвали Новак уйти в отставку.

Ранее стало известно об отречении от престола королевы Дании Магрете II в пользу своего сына принца Фредерика. Сама королева станет регентом или временно исполняющей обязанности регента и будет возглавлять страну в отсутствие монарха.