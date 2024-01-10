Королева Дании Маргрете II после отречения от престола станет регентом

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Королева Дании Маргрете II после отречения от престола в пользу своего сына принца Фредерика станет регентом или временно исполняющей обязанности регента и будет возглавлять страну в отсутствие монарха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу двора королевы.

Маргрете станет вторым по очередности регентом. Первым является сын Фредерика принц Кристиан.

"Как regent ad interim королева будет принимать на себя обязанности главы государства, когда Их королевские высочества наследный принц и принц Кристиан не смогут выполнять их после 14 января. Например, во время пребывания за границей", – говорится в сообщении.

Помимо королевы и принца Кристиана, регентами также могут быть ее сестра принцесса Бенедикте и младший сын принц Иоахим. При этом после отречения Маргрете по-прежнему останется "Ее Величеством".

Королева Дании отречется от престола 14 января. Такое решение было принято из-за перенесенной ею операции на спину. По ее словам, сейчас для передачи престола самое подходящее время.

