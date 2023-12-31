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Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление королевского дворца.

В сообщении говорится, что в феврале 2023 года королеве Маргрете II сделали обширную операцию на спине. После этого королева решила передать ответственность за страну следующему поколению. Она приняла решение оставить престол и передать его своего сыну, кронпринцу Фредерику.

"Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, спустя 52 года после того, как я стала преемницей своего любимого отца, я отрекусь от престола и передам его своему сыну", – говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом мировым лидерам. Традиционно, президент России поздравил лидеров стран СНГ (кроме Молдавии), руководителей Абхазии и Южной Осетии. Также президент РФ поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР. Из европейских коллег Путин поздравил лишь главу Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.