Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и Новым годом – Кремль

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Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом мировым лидерам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Традиционно, президент России поздравил лидеров стран СНГ (кроме Молдавии), руководителей Абхазии и Южной Осетии. Также президент РФ поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР.

Из европейских коллег Путин поздравил лишь главу Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также Путин поздравил Папу Римского Франциска и некоторых бывших глав государств и правительств, в том числе экс-президента Франции Николя Саркози, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, а также Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Без поздравления российского президента остались руководители Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Путин не направляет им предпраздничные послания уже второй год подряд. Кроме того, в списке вновь не значится ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул.