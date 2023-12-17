Путин рассказал, как встретит Новый год

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Владимир Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей. Об этом президент заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", – сказал глава государства.

При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.

До этого в ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции Путину предложили выбрать между селедкой под шубой и оливье. Однако президент не стал делать выбор, ответив фразой: "Смотря что закусывать".

Между тем врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михнева ранее назвала алкоголь самым токсичным продуктом. Она предупредила, что при употреблении таких напитков разрушаются клетки поджелудочной железы.

