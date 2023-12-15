Москвичи рассказали, как встретят Новый год и чем займутся на каникулах

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Телеканал Москва 24 провел серию соцопросов в телеграм-канале с участием маскота, кота Бублика, чтобы узнать, где зрители встретят Новый год, что ждут в подарок и чем займутся на каникулах.

Выяснилось, что 65% встретят 2024 год дома, на дачу отправятся 11%, а 10% поедут к друзьям или родственникам. Еще 5% рассказали, что вовсе не будут отмечать наступление нового года, а 2% опрошенных улетят в отпуск, а еще 2% встретят 2024-й год в ресторане или клубе. В этом опросе, проведенном 12 декабря, приняли участие 28 тысяч человек.

Уже 13 декабря пользователей спросили, что они ждут в подарок на Новый год. 43% рассказали, что не ждут ничего конкретного, 29% на хотят получить денежную премию от работодателя, 12% рассчитывают на фантазию дарителей, а 5% хотели бы путевку на курорт.

По 3% хотят, чтобы им вручили украшения или парфюмерию, сертификат или же билеты в театр, а 1% желает видеть в качестве презента косметическую линейку. В этом опросе участвовали 21,5 тысячи человек.

14 декабря телеканал выяснил, чем зрители займутся на зимних каникулах. 36% опрошенных планируют провести время в кругу семьи, 15% будут отдыхать за городом, 13% – работать.

12% посвятят время гастрономическим изыскам, еще 12% намерены гулять по наряженной Москве, а 7% хотят гладить питомцев. Еще 3% рассказали, что уедут на море, 2% пойдут в кино или театры, 2% хотят сидеть у камина и наслаждаться треском дров. В опросе участвовали 15 тысяч человек.

Ранее телеканал Москва 24 выяснил планы зрителей на новогоднюю ночь и спросил, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря. 34% опрошенных поделились, что планируют буквально объесться оливье и селедкой под шубой, в связи с чем "наготовят салатов на три дня".

Москвичи поделились своими пожеланиями на Новый год