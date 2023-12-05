Эндокринолог назвала разрушающие поджелудочную железу продукты

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Поджелудочная железа относится к тому органу, который одним из первых встречает различные вещества, попадающие в желудочно-кишечный тракт. В связи с

этим ей чаще всего наносится вред в случае неправильного питания или переедания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Оксану Михалеву.

Так, по ее словам, самым токсичным продуктом является алкоголь, так как клетки поджелудочной железы разрушаются и человеку может потребоваться уже госпитализация. Если же спиртные напитки сочетать еще и с жирной пищей, тогда может развиться в организме панкреатит или диабет.

"Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных инъекций пожизненно", – уточнила Михалева.

Кроме того, как уже упоминалось, вредным является и частое употребление жирной пищи, из-за чего происходит эктопическое отложение жира во внутренних органах, что в свою очередь приводит к нарушению функций поджелудочной железы и провоцирует развитие хронического панкреатита.

"Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа вырабатывает ферменты для переваривания еды. Симптомы: диарея, запоры, вздутие живота, метеоризм и боли в животе", – заявила эндокринолог.

При этом злоупотребление простых углеводов (сладости, выпечка) может грозить ожирением поджелудочной железы и ее последующим истощением, поскольку органу приходится дольше вырабатывать в организме инсулин.

Специалист предупредила, что эти предупреждения важны не только для всех, но и для тех, кто имеет предрасположенность к диабету 2-го типа.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг заявила, что фастфуд, жареная и копченая пища, избыток простых углеводов и рафинированных продуктов провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы.

Специалисты предупреждают, что плохая работа поджелудочной железы увеличивает риск развития панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета. Если появились тяжесть, дискомфорт и боли после приема пищи, нужно обратиться к врачу, рекомендовали они.



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