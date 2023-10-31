Врач назвала рафинированные продукты самыми опасными для поджелудочной железы

Фото: depositphotos/ajafoto

Фастфуд, жареная и копченая пища, избыток простых углеводов и рафинированных продуктов провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы. Об этом заявила эндокринолог Екатерина Янг, сообщает Pravda.Ru.

Она рассказала, что подобная пища при нехватке клетчатки в рационе нарушает работу внутренних органов.

Специалисты предупреждают, что плохая работа поджелудочной железы увеличивает риск развития панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета. Если появились тяжесть, дискомфорт и боли после приема пищи, нужно обратиться к врачу, рекомендовали они.

Янг добавила, что неправильное питание может привести к появлению жировых отложений в организме, которые "буквально парализуют" желчный пузырь, нарушая его сократительную способность. В результате не происходит нормального опорожнения пузыря, там образуется застой.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева, в свою очередь, объяснила, почему нужно избегать комбинирования жирной пищи, остроты и алкоголя. Она подчеркнула, что такие сочетания, например, алкоголь с пельменями, острой горчицей или уксусом, могут нанести вред и способствовать хроническому панкреатиту.

"Сюда же можно отнести сочетание шашлыка с острым соусом и алкоголем или пиццу пепперони и пиво", – заключила Лебедева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что неправильное питание негативно влияет на микрофлору кишечника и может стать причиной плохого настроения.

По ее мнению, если человек мало ест клетчатки, молочных и ферментированных продуктов, но употребляет много сладостей и хлебобулочных изделий, то он буквально "взращивает патогенную флору в кишечнике". Тогда велики риски нарушения со стороны нервной системы, поскольку микробиом напрямую на нее воздействует.

"Доктор 24": продукты, которые убивают поджелудочную