30 октября, 18:55Общество
Диетолог назвала неожиданную причину плохого настроения
Фото: depositphotos/yacobchuk1
Неправильное питание негативно влияет на микрофлору кишечника и может стать причиной плохого настроения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт пояснила, что микрофлора кишечника напрямую влияет на эмоциональное состояние людей.
"Нарушенный микробиом дает нам ощущение постоянной хандры, раздражительности, невозможности адаптации к каким-то раздражающим условиям", – заключила Соломатина.
Ранее россиянам напомнили, какую пользу для организма несет клетчатка. Она благотворно влияет на работу кишечника, помогая вывести из организма токсины. Кроме того, регулирует в крови уровень сахара и холестерина. Также пищевые волокна являются пребиотиком для живущих в кишечнике бактерий.
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