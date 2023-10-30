Диетолог назвала неожиданную причину плохого настроения

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Неправильное питание негативно влияет на микрофлору кишечника и может стать причиной плохого настроения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт пояснила, что микрофлора кишечника напрямую влияет на эмоциональное состояние людей.





Елена Соломатина врач-диетолог Если человек неправильно питается, употребляет мало овощей, фруктов, кисломолочных и ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста, но ест много сладостей и хлебобулочных изделий, то он буквально взращивает патогенную флору в кишечнике. В этом случае велики риски нарушения со стороны нервной системы, так как микробиом напрямую воздействует на нее.

"Нарушенный микробиом дает нам ощущение постоянной хандры, раздражительности, невозможности адаптации к каким-то раздражающим условиям", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам напомнили, какую пользу для организма несет клетчатка. Она благотворно влияет на работу кишечника, помогая вывести из организма токсины. Кроме того, регулирует в крови уровень сахара и холестерина. Также пищевые волокна являются пребиотиком для живущих в кишечнике бактерий.

