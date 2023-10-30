Врач предупредил об опасности тыквенного латте и булочек с корицей

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Хирург Александр Умнов предупредил о том, что тыквенный латте содержит в себе большое количество сахара, а также может содержать сорбат калия, который приводит к расстройству пищеварения. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, опасность этого осеннего напитка таится в тыквенном сиропе. В одной чашке латте содержится около 200 килокалорий, а в ароматизатор часто добавляют сорбат калия, который может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике, указал врач.

Еще одной опасной осенней сладостью врач назвал булочки с корицей. Так, в них есть множество быстрых углеводов, которые дают ложное чувство насыщения. Также большое количество таких продуктов может привести к развитию сахарного диабета.

Кроме того, в булочках могут быть трансжиры, которые откладываются в сосудах и повышают риск инфарктов, инсультов и тромбозов. А клейковина может вызвать вздутие живота, рассказал Умнов.

Также врач предупредил об опасности безалкогольного глинтвейна. При варке фрукты теряют многие полезные вещества, остаются только углеводы. Напиток вызывает расширение сосудов, что может привести к падению артериального давления и обморокам.

Печеные яблоки сами по себе содержат полезные витамины и минералы, также как и сырой фрукт, однако самое вредное в них – начинка из сахара и сиропа, которая может способствовать набору веса при ежедневном употреблении.

"Яблоки могут повышать выработку соляной кислоты в желудке, что может вызвать обострение язвы желудка и гастрита. Из-за мочегонного эффекта не рекомендуется употреблять данный продукт людям с мочекаменной болезнью, простатитом и гиперплазией предстательной железы из-за риска развития болевого синдрома", – добавил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Ранее стали известны несколько полезных напитков, которые согреют осенью. В горячем шоколаде с перцем чили удачно сочетаются ингредиенты, способные преобразить даже самый осенний день. Перец чили обладает согревающим эффектом, шоколад улучшает настроение, пряный запах корицы создает ощущение уюта и тепла.



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