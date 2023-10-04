Эндокринолог назвала продукты, вызывающие сонливость

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После употребления продуктов, в которых содержатся углеводы, триптофан и магний, человек может захотеть спать. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога и кандидата медицинских наук Наталию Тананакину.

Как утверждает специалист, после таких продуктов в крови повышается уровень сахара, а потом он резко падает, поэтому человек чувствует сонливость.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель", – рассказала врач.

При этом она предупредила, что употребление углеводов в небольших количествах будет полезным для сохранения энергии.

Эндокринолог также назвала продукты, в которых содержится много триптофана, вызывающего сонливость, – творог, индейка, молоко, орехи и семена.

"Употребление пищи, содержащей триптофан, может увеличить уровень серотонина, что, в свою очередь, может привести к ощущению сонливости", – объяснила Тананакина.

Кроме того, она выделила еще магний, который помогает в регуляции сна и отдыха. Однако если его уровень в организме человека невысокий, тогда может появиться бессонница и ощущение усталости. По словам специалиста, для того чтобы уровень магния поднять, нужно есть орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и темный шоколад.

Также врач заявила, что сонливость появляется еще после употребления алкоголя, но использовать его в качестве снотворного не нужно.

"Алкоголь может нарушить образцы сна, что приводит к более поверхностному и меньшему качеству сна. Важно умерить его потребление и обратить внимание на создание здоровых привычек сна", – отметила Тананакина.

Напоследок эндокринолог предупредила, что реакция на продукты питания у каждого индивидуальна. Поэтому если сонливость после употребления конкретных продуктов присутствует постоянно и вызывает беспокойство, тогда нужно обратиться к врачу.

Ранее психолог Ксения Демина рассказала, что оставаться бодрым весь день можно, если ежедневно рано ложиться спать и просыпаться. Помимо этого, специалист рекомендовала выполнять сложные задачи утром, оставляя на вечер дела, которые не требуют большого количества энергии.

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