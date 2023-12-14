Путин не стал выбирать между селедкой под шубой и оливье

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Владимир Путин не смог сказать, какой из новогодних салатов он больше любит, – оливье или селедка под шубой. Такой вопрос ему задали в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Смотря что закусывать", – ответил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены. По его словам, в Кремле пока не знают, планирует ли российский лидер отдохнуть на каникулах.

В рамках подведения итогов года глава государства пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки, театры, спорт.



Только 34% москвичей будут готовить оливье и селедку под шубой на Новый год