Путин пожелал россиянам в новогодние праздники уделить больше внимания близким

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Владимир Путин пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. Об этом он заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки, театры, спорт.

"Активный образ жизни вести", – добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что планы Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены. По его словам, в Кремле пока не знают, планирует ли российский лидер отдохнуть на новогодних каникулах.