Планы Путина на новогодние праздники пока не определены – Песков

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Планы Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле пока не знают, планирует ли российский лидер отдохнуть на новогодних каникулах.

На совещании с членами правительства 22 ноября президент обсудил подготовку к зимнему туристическому сезону в стране.

Ранее Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы. Представитель Кремля отметил, что эту загадку пытаются все решить последние 22 года.

До этого бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что отдых Владимира Путина в тайге – настоящее испытание духа, а не прогулка по парку.