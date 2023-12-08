Треть москвичей заявили, что встретят Новый год в удобной одежде за просмотром телевизора

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Треть жителей столицы заявили, что проведут новогоднюю ночь в удобной одежде за просмотром телевизора. Об этом свидетельствуют результаты опросов телеканала Москва 24, проведенных в телеграм-канале.

Так, в опросе 7 декабря приняли участие 14,7 тысячи человек. Москвичей спросили, что они планируют надеть на праздник. 36% респондентов признались, что будут выбирать наряд в последний момент, 32% планируют встречать Новый год в домашней одежде, поскольку проведут ночь перед телевизором и за столом.

При этом 14% участников опроса намерены украсить свой наряд новогодним дождиком. "Что-то яркое и веселое" хотят надеть 8%, а 3% заявили, что уже купили костюм дракона в честь символа наступающего года.

Другие 3% приобрели дизайнерский наряд, 2% намерены следовать при выборе одежды рекомендациям СМИ, еще столько же готовы обратиться за помощью к астрологу, 1% отдали предпочтение костюмам Снегурочки или Деда Мороза.

Еще один опрос был проведен 8 декабря, в рамках которого 12 тысяч человек рассказали о традициях Нового года. Оказалось, что 32% опрошенных каждый год готовят салаты под "Иронию судьбы, или С легким паром!". Оливье обязательно ставят на стол 20% респондентов.

Пишут желание на листочке, сжигают и съедают его под бой курантов 15% участников опроса. 14% заявили, что любят наряжать елку всей семьей, 7% предпочитают смотреть весь день телевизор, а 4% уезжают в отпуск. Другие 4% покупают новый наряд, 2% уезжают из города. По 1% опрошенных рисуют карту желаний на следующий год и загадывают желания под куранты, съедая 12 виноградин.

Телеканал Москва 24 продолжит публиковать опросы с котом Бубликом на тему Нового года. Наиболее интересные ответы зрителей появятся в эфире и на медиафасадах столицы.

Ранее стало известно, что 29% опрошенных россиян в этом году намерены потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки. В прошлом году число таких людей составляло 18%. При этом каждый пятый житель РФ (20%) может потратить на сюрпризы от 50 до 70 тысяч рублей.



"Деньги 24": сколько москвичи потратят на празднование Нового года в 2023 году