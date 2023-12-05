Свыше четверти россиян планируют потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки

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29% опрошенных россиян в этом году планируют потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки. Об этом говорится в результатах исследования одной из компаний по доставке товаров, пишет "Газета.ру".

В прошлом году число таких людей составляло 18%. В исследовании указано, что в этом году по сравнению с 2022 годом россияне чаще планируют дарить гаджеты, косметику и одежду, а реже – сувениры и кондитерские изделия. Самыми популярными позициями стали елочные игрушки, алкоголь, статуэтки новогодних персонажей и предметы декора.

Каждый пятый житель РФ (20%) может потратить на сюрпризы от 50 до 70 тысяч рублей. 6% опрошенных заявили о желании купить подарки на суммы от 70 до 100 тысяч рублей, а 3% вложили в их стоимость свыше 100 тысяч рублей.

Однако 71% россиян не думают, что потратят на подарки свыше 50 тысяч рублей. 12% опрошенных хотят уложиться в сумму до 10 тысяч рублей (24% годом ранее), а 37% – в сумму от 10 до 30 тысяч рублей (31% – в 2022-м).

87% опрошенных заявили о планах в целом подарить близким что-то на Новый год. В декабре 2022 года таких людей было меньше – 75%. Также в 2023 году число планирующих дарить превысило число ожидающих что-то получить в подарок. В прошлом году к последней группе респондентов относились 83%, а в этом – 81%.

34% россиян предполагают, что ожидают увеличения своих трат на презенты, 46% ожидают те же суммы, что и в прошлом году. В числе причин увеличения трат на презенты 36% респондентов указывают рост цен и рост доходов, 29% объясняют это желанием подарить более дорогой подарок, а 25% – больше презентов.

Ранее в усадьбе Деда Мороза в парке Кузьминки в беседе с Москвой 24 рассказали о том, что за первые 10 дней работы новогодней почты в столице россияне попросили золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку. Всего за это время получено уже более 15 тысяч писем из разных регионов России.

Помимо традиционных просьб о гаджетах, дети просят у зимнего волшебника мягкие игрушки, конструкторы и роботов, а взрослые – квартиры, машины и встретить свою любовь.

Опрос показал, какой подарок на Новый год москвичи ждут больше всего