Россияне выбрали самые желанные новогодние подарки от коллег

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Самыми желанными подарками у работающих россиян стали денежная премия (91%), сертификаты в магазины, маркетплейсы (29%) и сладости (18%). Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос от исследовательского центра "Зарплата.ру".

Исследование предполагало множественный выбор вариантов ответа. Наиболее желанными подарками респонденты также назвали сувениры, корпоративный мерч – 10%, грамоты, благодарственные письма, наградные статуэтки – 8%. Также опрошенные выбрали новогоднюю атрибутику – 7%.

Согласно исследованию, средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 53% россиян оценили от 500 до 1 тысячи рублей. Еще 29% назвали сумму от 1 до 2 тысяч рублей и 18% – более 2 тысяч рублей.

Вместе с тем респонденты рассказали о самых необычных новогодних подарках, которые получали от коллег: набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой, несколько пачек семечек.

Ранее стало известно, что 29% опрошенных россиян в этом году намерены потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки. В прошлом году число таких людей составляло 18%. При этом каждый пятый житель РФ (20%) может потратить на сюрпризы от 50 до 70 тысяч рублей.

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