У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

У Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал их анонсировать заранее. Он пообещал журналистам своевременно информировать их о мероприятиях главы государства.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей.

При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.