В Австралии решили убрать с банкнот портрет Елизаветы II

Фото: wikipedia.org

Центральный банк Австралии принял решение убрать портрет Елизаветы II с банкнот в пять австралийских долларов. Об этом сообщает Financial Times.

На новые платежные средства нанесут дизайн, посвященный культуре и истории первых австралийцев. Точное изображение будет продемонстрировано позже.

В ЦБ Австралии добавили, что не планируют наносить на банкноты изображение нового короля Великобритании Карла III.

В декабре монетный двор Великобритании представил первую коллекцию монет с изображением Карла III. В продаже новый набор должен появиться в 2023 году.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация монарха запланирована на май 2023 года.

Банк Англии представил банкноты с изображением Карла III

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