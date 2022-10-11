Названа дата коронации короля Великобритании Карла III

Фото: ТАСС/AP/Andrew Milligan

Букингемский дворец объявил дату церемонии коронации нового короля Великобритании Карла III, передает РИА Новости.

"Коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве", – указано в твиттер-аккаунте дворца.

Ранее сообщалось, что церемония может пройти 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В Букингемском дворце назвали информацию СМИ спекуляцией.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. Согласно правилам престолонаследия, британская корона перешла к старшему сыну королевы Чарльзу.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Кроме того, губернатор Гибралтара Дэвид Стил провозгласил Карла III королем островного государства.

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