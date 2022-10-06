В Букингемском дворце назвали спекуляцией информацию о дате коронации Карла III

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В Букингемском дворце назвали спекуляцией распространившуюся информацию о коронации Карла III. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что на данный момент точная дата не утверждена. В Букингемском дворце призвали не доверять всему, что публикуют СМИ по поводу предстоящей коронации.

Ранее появилась информация о том, что церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Он взял имя Карл III.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Несколько тысяч человек собрались на церемонии.

11 сентября Карл III был также официально провозглашен королем Гибралтара. Об этом заявил губернатор Гибралтара Дэвид Стил на совете престолонаследия.



Карла III официально провозгласили королем Великобритании

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