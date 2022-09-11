Карла III провозгласили королем Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

15:27
Фото: АР/Victoria Jones/Pool Photo
Новый король Великобритании Карл III официально провозглашен главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, сообщает BBC.
Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Несколько тысяч человек собрались на церемонии.
В Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.
А в официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун – замке Хиллсборо – Карл III был провозглашен королем руководителем геральдической палаты Северной Ирландии Робертом Ноэлом, после чего был дан артиллерийский салют и исполнен национальный гимн Соединенного Королевства.
Уточняется, что в настоящее время Карл III находится в Лондоне, где проведет встречи с генеральным секретарем Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран, где формально главой государства является монарх Великобритании.
10 сентября Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде. Церемония прошла в Ридо-холле, резиденции генерал-губернатора Канады.
Также Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.
Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась во второй половине дня 8 сентября в возрасте 96 лет.
9 сентября Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
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