Карла III провозгласили королем Австралии и Новой Зеландии

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Нового короля Великобритании Карла III официально провозгласили главой государств Австралии и Новой Зеландии, сообщает Reuters.

"В Новой Зеландии провозглашение Чарльза монархом, сменившим королеву Елизавету, скончавшуюся в четверг в возрасте 96 лет, состоялось в парламенте Веллингтона", – говорится в сообщении.

В Австралии также провозгласили Карла III главой государства. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что Карл III как монарх олицетворяет "новую эру", однако ему нужно будет "прокладывать свой собственный путь".

10 сентября Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде. Церемония прошла в Ридо-холле, резиденции генерал-губернатора Канады.

Также Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась во второй половине дня 8 сентября в возрасте 96 лет.

9 сентября Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

