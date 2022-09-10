Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому королю Великобритании Карлу III по случаю его вступления на престол. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", – говорится в телеграмме.

Ранее в субботу Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

