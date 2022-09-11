Карл III официально провозглашен королем Гибралтара

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Британский король Карл III официально провозглашен новым правящим монархом заморской территории Великобритании Гибралтара, сообщает РИА Новости.

"Мы провозглашаем, что принц Карл Филип Артур Георг теперь стал нашим единственным законным и правомерным Карлом Третьим", – заявил губернатор Гибралтара Дэвид Стил на совете престолонаследия.

Ранее Карла III официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Несколько тысяч человек собрались на церемонии.

В Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.

В настоящее время Карл III находится в Лондоне. Там он проведет встречи с генеральным секретарем Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран, где формально главой государства является монарх Великобритании.

10 сентября Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде. Церемония прошла в Ридо-холле, резиденции генерал-губернатора страны.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.