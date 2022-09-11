Карл III официально провозглашен королем Гибралтара

19:11
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File
Британский король Карл III официально провозглашен новым правящим монархом заморской территории Великобритании Гибралтара, сообщает РИА Новости.
"Мы провозглашаем, что принц Карл Филип Артур Георг теперь стал нашим единственным законным и правомерным Карлом Третьим", – заявил губернатор Гибралтара Дэвид Стил на совете престолонаследия.
Ранее Карла III официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Несколько тысяч человек собрались на церемонии.
В Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.
В настоящее время Карл III находится в Лондоне. Там он проведет встречи с генеральным секретарем Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран, где формально главой государства является монарх Великобритании.
10 сентября Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде. Церемония прошла в Ридо-холле, резиденции генерал-губернатора страны.
Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
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