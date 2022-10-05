Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года – СМИ

Фото: TACC/Henry Nicholls/AP

Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным агентства, в кабмине обсуждается вопрос, какие дни после коронации будут установлены выходными.

При этом Букингемский дворец отказался от комментариев в отношении данного заявления.

Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Он взял имя Карл III.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Несколько тысяч человек собрались на церемонии.

11 сентября Карл III был также официально провозглашен королем Гибралтара. Об этом заявил губернатор Гибралтара Дэвид Стил на совете престолонаследия.



Карла III официально провозгласили королем Великобритании

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