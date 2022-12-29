Монетный двор Британии представил первую коллекцию монет с изображением Карла III – СМИ

Фото: twitter.com/CGTNEurope

Монетный двор Британии представил первую коллекцию монет с изображением Карла III, сообщает газета Times.

В газете отметили, что в продаже коллекция монет появится в 2023 году. Ее можно будет приобрести на сайте монетного двора с 3 января по цене от 50 фунтов. Помимо изображения Карла III, представят следующие монеты:

5-фунтовые монеты, посвященные 75-летию Карла;

2-фунтовые – писателю Джону Рональду Руэлу Толкину и 100-летию локомотива "Летучий шотландец";

монеты номиналом 50 пенсов – 75-летию системы здравоохранения Британии и поколению Windrush.

В сентябре монетный двор представил первые монеты с изображением Карла III. По традиции профиль монарха обращен влево – в противоположную сторону от того, куда был направлен взгляд предшественника – Елизаветы II. Правитель сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом, который известен по работам над бронзовыми статуями писателей Чарльза Диккенса и Джорджа Оруэлла.

В начале октября монетный двор выпустил отдельную коллекцию памятных монет, которые посвящены жизни и наследию Елизаветы II. На одной стороне – портрет нового монарха короля Карла III. На реверсе одной из монет номиналом в 5 фунтов изображены два портрета Елизаветы II, а на реверсе монеты в 50 пенсов – гербы и геральдические эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Королева Великобритании Елизавета II правила страной на протяжении 70 лет. Она умерла 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Ранее сообщалось, что речь короля Великобритании Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением монарха в истории страны с момента появления рейтингов телевизионных программ. Это обращение просмотрели почти 11 миллионов зрителей. Отмечается, что традиционное видеообращение к нации было записано в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке.

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