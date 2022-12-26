Речь Карла III стала самым популярным рождественским обращением монарха в Британии

Фото: youtube.com/royalchannel

Речь короля Великобритании Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением монарха в истории страны с момента появления рейтингов телевизионных программ. Ее посмотрели почти 11 миллионов зрителей. Об этом сообщает газета Guardian.

Традиционное видеообращение к нации было записано в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке. В нем король почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также поблагодарил за письма и открытки, которые он и его супруга Камилла получили после кончины королевы.

На канале BBC One речь Карла III в прямом эфире посмотрели 8,1 миллиона зрителей, на ITV – 1,58 миллиона. Также около 929 тысяч человек для просмотра обращения монарха выбрали канал BBC Two.

Ранее стало известно, что Карл III не упомянет в рождественской речи принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального документального фильма "Меган и Гарри" с их участием. В видео продолжительностью 10 минут король попытается воодушевить и вдохновить Великобританию, а также обратится к странам Содружества.

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