Документальный сериал "Меган и Гарри" побил рекорд по просмотрам за первую неделю

Фото: youtube.com/netflix

Документальная лента "Меган и Гарри", которая была выпущена на стриминговой платформе Netflix, установила за первую неделю новый рекорд по просмотрам. Зрители уделили новому сериалу 81,55 миллиона часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Netflix.

"Сериал попал в топ-10 самых просматриваемых лент в 85 странах и занял первое место по просмотрам в Великобритании. Он стал одним из самых просматриваемых сериалов Netflix по всему миру на этой неделе, набрав 1 миллиард просмотров", – сообщает телеканал CNN.

8 декабря на платформе Netflix вышли первые серии документальной ленты о жизни герцога и герцогини Сассекских. Меган и Гарри рассказывают о королевской жизни, проблемах, с которыми они сталкиваются.

"После выхода сериала, согласно опросу в Британии, популярность принца Гарри с ноября снизилась на 13%, негативного мнения о нем придерживаются 59% британцев", – добавили в сообщении.

По информации британской газеты Daily Mail, герцог и герцогиня Сассекских хотят после выхода сериала наладить отношения с королевской семьей. Принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании около трех лет назад после конфликта с королевской семьей. Супруги отказались выполнять королевские обязанности. В марте 2021 года Гарри и Меган дали интервью Опре Уинфри, в котором заявили о безразличии, постоянном давлении и расизме со стороны родственников.

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