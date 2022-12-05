В Сети появился трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл. Он был размещен на YouTube-канале Netflix.

По мнению принца Гарри, королевская семья намеренно настроила общественность против Маркл. Причиной тому стала ненависть к женщине из-за того, что она не подходила на роль новой принцессы Великобритании.

"Безусловно, некоторые истории "проскальзывают" за пределы королевской семьи. Но есть и другие истории, которые специально "подсаживают" в медапространство", – сказал он.

В трейлере Гарри сравнил Марк с покойной матерью – принцессой Дианой. По его словам, переезд в США был вызван желанием защитить супругу и сына от королевской семьи.

Премьера первой части документального фильма запланирована на 8 декабря, второй – на 15 декабря.

До этого стало известно, что король Карл III раскритиковал пятый сезон сериала "Корона". Его друг рассказал, что король волнуется, что в картине покажут негативные моменты из его прошлого. Например, историю бракоразводного процесса с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.

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