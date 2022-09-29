Король Великобритании Карл III не оценил новый сезон сериала "Корона"

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Фото: ТАСС/AP/Jon Super
Король Великобритании Карл III раскритиковал пятый сезон драматического телесериала "Корона", выходящего на стриминговой платформе Netflix, о жизни королевской семьи. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Друг монарха поделился, что Карл III переживает из-за того, что в сериале покажут негативные моменты из его прошлого. Например, историю бракоразводного процесса с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.
Помимо этого, монарх попросил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода дисклеймер с пометкой о том, что сериал является художественным, а не документальным фильмом.
Ранее сообщалось, что пятый сезон исторического телесериала "Корона" покажут 9 ноября. В новой части Елизавету II сыграет артистка Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса".
Известно, что сюжет расскажет о 1990-х, когда принц Чарльз и принцесса Диана находились в бракоразводном процессе. Также в этом сезоне покажут годы правления консервативного премьер-министра Джона Мейджора.
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