Биограф принцессы Дианы заявил, что был потрясен ее изображением в сериале "Корона"

Фото: YouTube/Netflix

Автор книги "Диана: ее правдивая история" о жизни принцессы Дианы Эндрю Мортон рассказал о своих впечатлениях от игры актрисы Элизабет Дебики в сериале "Корона". Об этом сообщает New York Post.

"Это заставило меня затаить дыхание, и это вернуло меня в те времена. Я не говорю это очень часто, но я был потрясен", – рассказал Мортон, выступающий как консультант сериала.

Британский сериал "Корона" выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Он посвящен правлению Елизаветы II и начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и принца Филиппа в 1947 году.

Пятый сезон сериала повествует о правлении британской королевы в 1990-х годах. Главные роли исполнили Имельда Стонтон, Элизабет Дебики, Джонатан Прайс, Доминик Уэст, Оливия Уильямс.

Ранее сообщалось, что в пятом сезоне "Короны" появится первый президент Российской Федерации Борис Ельцин.

До этого стало известно, что Карл III раскритиковал пятый сезон сериала "Корона". Его друг рассказал, что король волнуется, что в картине покажут негативные моменты из его прошлого. Например, историю бракоразводного процесса с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.

Кроме того, монарх якобы попросил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода дисклеймер, что сериал является художественным, а не документальным фильмом.

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