Вышел новый трейлер пятого сезона сериала "Корона"

Видео: YouTube/Netflix

Netflix опубликовал на YouTube трейлер пятого сезона сериала "Корона". Картина повествует о британской королевской семье.

Трейлер, в котором роль принцессы Дианы играет Элизабет Дебики, показывает скандальное интервью 1995 года с экс-журналистом BBC Мартином Баширом.

Премьера пятого сезона запланирована на 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Карл III раскритиковал пятый сезон сериала "Корона". Его друг рассказал, что король волнуется, что в картине покажут негативные моменты из его прошлого. Например, историю бракоразводного процесса с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.

Кроме того, монарх якобы попросил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода дисклеймер, что сериал является художественным, а не документальным фильмом.

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