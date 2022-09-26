Пятый сезон телесериала "Корона" выйдет в ноябре

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Пятый сезон исторического драматического телесериала "Корона", выходящего на стриминговом сервисе Netflix, покажут 9 ноября. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

О выходе нового сезона ленты, рассказывающей о правлении королевы Великобритании Елизаветы II, стало известно на мероприятии Netflix "Тудум", на котором сообщалось о будущих проектах платформы. В пятом сезоне английскую королеву сыграет артистка Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса".

Сюжет расскажет о 1990-х, когда принц Чарльз и принцесса Диана находились в бракоразводном процессе. Также в этом сезоне покажут годы правления консервативного премьер-министра Джона Мейджора. Кроме того, в сюжет могут войти события, связанные с победой лейбористов (Лейбористская партия, одна из двух ведущих политических партий в Соединенном Королевстве. – Прим. ред.) под руководством Тони Блэра на выборах 1997 года и гибели Дианы.

Ранее сообщалось, что проект "Корона" стал вторым самым просматриваемым сериалом в Британии на Netflix. Первое место, по данным на 13 сентября, занимает американский сериал "Кобра Кай". Более того, "Корона" стала вторым самым просматриваемым сериалом в Болгарии, Чили, Италии, Кувейте.