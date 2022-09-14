Сериал "Корона" о правлении Елизаветы II стал вторым по просмотрам в Британии

Фото: кадр из сериала "Корона"; режиссер – Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс; производство – Netflix

Картина "Корона", посвященная правлению королевы Великобритании Елизаветы II, стала вторым самым просматриваемым сериалом в Британии на Netflix, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.

Первое место, по данным на 13 сентября, занимает американский сериал "Кобра Кай".

Кроме того, "Корона" стал вторым самым просматриваемым сериалом в Болгарии, Чили, Италии, Кувейте. Третьим по числу просмотров сериал стал в Египте, Мексике, Венесуэле, Чехии, Финляндии, Греции. В США, Швейцарии, Германии, Испании и Франции британский картина заняла четвертую строчку.

Ранее сообщалось, что съемки шестого сезона драматического сериала "Корона" о Елизавете II приостановят в связи со смертью королевы. Елизавета II скончалась накануне премьеры пятого сезона шоу Netflix, которая состоится в ноябре. Ожидается, что новые эпизоды будут посвящены 1990 годам и смерти принцессы Дианы.

В сериале появится новый актерский состав. Королеву сыграет Имельда Стонтон, принца Филиппа – Джонатан Прайс, принца Чарльза (ныне – король Карл III) – Доминик Уэст, принцессу Диану – Элизабет Дебики, Камиллу Паркер Боулз – Оливия Уильямс, а в роли премьер-министра Джона Мейджора выступит Джонни Ли Миллер.

