В пятом сезоне "Короны" Netflix появится Борис Ельцин

Фото: кадр из сериала "Корона"; режиссер – Питер Морган; производство – Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix

В пятом сезоне британского сериала "Корона" появится первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, свидетельствуют данные сайта IMDB.

Роль Ельцина исполнил белорусский и российский актер Анатолий Котенев. Он снялся в эпизоде, посвященном приезду королевы Великобритании Елизаветы II в Россию в 1994 году.

Сериал "Корона" выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Он посвящен правлению Елизаветы II и начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и принца Филиппа в 1947 году.

Пятый сезон сериала повествует о правлении британской королевы в 1990-х годах. Главные роли исполнили Имельда Стонтон, Элизабет Дебики, Джонатан Прайс, Доминик Уэст, Оливия Уильямс.

Ранее Netflix опубликовал трейлер кукольного мультфильма "Пиноккио" режиссера Гильермо дель Торо. Премьера картины состоится 9 декабря. Главные роли в мультфильме озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и другие.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!