Netflix показал трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Фото: youtube.com/Netflix

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер мультфильма "Пиноккио" режиссера Гильермо дель Торо.

"Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо переосмыслил классическую историю об ожившей деревянной марионетке и воплотил ее в виде музыкального кукольного мультфильма", – говорится в подписи к трейлеру на YouTube.

Мультипликационный фильм выйдет на Netflix 9 декабря. Мировая премьера состоялась 15 октября. Главные роли озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и другие.

История основана на сказке "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди, которая была опубликована в 1881 году.

Видео: YouTube/Netflix



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