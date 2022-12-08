Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

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Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный сериал о британском принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Ранее появлялась информация о переносе показа.

Сериал рассказывает о развитии отношений Гарри и Меган и их жизни при дворце. В него также вошли ранее неопубликованные личные архивы, интервью с герцогом и герцогиней и их приближенными. Ожидается, что первые три серии проекта станут самыми разоблачительными.

В трейлере Меган сказала, что британские СМИ поддерживали их отношения только до свадьбы. После нее все резко поменялось. Также, по словам герцогини, она не могла получить поддержки и защиты от королевской семьи.

Режиссером картины стала Лиз Гарбус, наиболее известными работами которой являются "Неизвестная Мэрилин" и "Рассказ служанки".

Ранее стало известно, что мемуары принца Гарри с внесенными поправками опубликуют в январе следующего года. Книга британского принца будет включать дополнительные главы о смерти его бабушки. Отмечается, что ни один из членов королевской семьи еще не видел эти мемуары.

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