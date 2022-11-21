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Принц Гарри и Меган Маркл номинированы на премию Ripple of Hope за борьбу с расизмом
Фото: ТАСС/picture alliance/Dutch Photo P/Patrick van Katwijk
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл номинированы на премию Ripple of Hope американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди за их усилия, приложенные в борьбе против расизма. Об этом сообщает The Times.
По словам представителя фонда Керри Кеннеди, Гарри и Меган приложили усилия в противостоянии расизму в королевской семье. Для достижения цели они пошли против традиций, формировавшихся в королевской семье в течение многих веков.
"Они осознавали, что могут потерять семью, положение в мире, но все равно пошли на это", – сообщила представитель.
Известно, что супругов удостоили награды, учрежденной в честь речи Роберта Кеннеди в 1966 году о "пульсе надежды". Церемония вручения состоится 6 декабря.
7 марта 2021 года в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.
В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.
Помимо этого, Маркл рассказала, что родственники Гарри были обеспокоены цветом кожи тогда еще ее будущей дочери.
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