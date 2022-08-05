Принц Гарри подал в суд на правительство Великобритании

13:52
Фото: ТАСС/Neil Hall/EPA
Принц Гарри продолжает настаивать на личной охране для него и его семьи во время пребывания в Великобритании. Накануне он подал повторный иск в Верховный суд Великобритании, поскольку остался недоволен вердиктом, вынесенным ранее. Об этом сообщает Express.
Герцог Сассекский не раз заявлял о страхе появляться в Лондоне без охраны. После того как Гарри с женой Меган Маркл переехали из Великобритании в 2020 году, МИД страны лишил их охраны. В 2021 году Гарри попытался самостоятельно оплатить охрану из полицейских Скотленд-Ярда, но принцу отказали.
"На данный момент слушания не назначены, но суд получил заявление", – ответила на вопрос журналистов пресс-секретарь судебной канцелярии.
Ранее в дом Гарри и Меган в Калифорнии дважды пытались проникнуть неизвестные. Оба случая зафиксировали еще в мае. Полиция расследовала инциденты, но личности преступников не называла.
Первый раз сигнализация сработала в особняке в годовщину свадьбы. Супруги были дома вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Вторая попытка проникновения произошла за несколько часов до вылета в Великобританию. Пара собиралась на юбилей королевы.
До этого стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании. По мнению журналиста Тома Бауэра, пара так поступила из-за отношения к ним во дворце после скандального интервью Опре Уинфри.
Помимо этого, британцы освистали Гарри и Меган во время публичного выступления. Журналист также отметил, что принц был в ярости на фоне того, что семья смогла жить без них.
Неизвестные дважды пытались проникнуть в дом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии
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