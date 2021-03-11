Принц Уильям заявил, что в королевской семье нет места расизму

Фото: Victoria Jones/PA/ТАСС

Принц Уильям прокомментировал интервью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в британской королевской семье есть расизм, сообщает "Газета.ру".

"Мы совсем не расистская семья!" – сказал он.

Уильям добавил, что еще не разговаривал с герцогом Сассекским Гарри после интервью.

Букингемский дворец в ответ на интервью Меган Маркл сообщил, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке. В заявлении также говорилось, что королевская семья сожалеет, что для Гарри и Маркл последние годы были непростыми.

В воскресенье, 7 марта, в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Тогда они сообщили о планах работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми".

