Букингемский дворец ответил на интервью Меган Маркл о расовых вопросах

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Букингемский дворец в ответ на интервью Меган Маркл сообщил, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются весьма серьезно и будут рассматриваться в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами семьи", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 7 марта, в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Тогда они сообщили о планах работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми".

